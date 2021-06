Incontri ravvicinati con i cinghiali nella zona residenziale di Toro (video)

Sempre più vicini ai centri abitati, si aggirano generalmente nel cuore della notte, ma talvolta anche di giorno. I cinghiali continuano a rappresentare un’emergenza di cui non si può non tenere conto. Uno degli ultimi avvistamenti in ordine di tempo è quello che un nostro lettore (Manuele) ci ha documentato in contrada Colle di Dio a Toro dove sono presenti numerosi abitazioni residenziali. La popolazione, seppur nel rispetto della convivenza con questa specie animale, si dice seriamente preoccupata proprio per i ripetuti avvistamenti che avvengono a pochi passi dalle abitazioni e quindi a contatto con le persone.