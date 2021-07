Incontri ravvicinati con branco di cinghiali a due passi dal centro abitato (foto-video)

CAMPOBASSO. Seppur la foto e il video provengano da due segnalazioni diverse di nostri lettori, molto probabilmente i cinghiali “immortalati” nelle immagini appartengono allo stesso nucleo poiché la foto è stata scattata in via Puglia e il video nei pressi di via Sicilia, quindi in zone attigue di Campobasso. Sta di fatto che gli avvistamenti a pochi passi dal centro abitato del capoluogo sono sempre più ricorrenti. Si tratta di branchi di ungulati con cuccioli e adulti, quindi potrebbero anche dimostrarsi pericolosi in caso di incontri ancor più ravvicinati con ignari passanti. I cinghiali sono un vero e proprio flagello per l’agricoltura per i danni che fanno alle colture e sarebbe quasi ora che le autorità preposte iniziassero a trovare una soluzione adatta.