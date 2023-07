Incompatibilità Gravina, il Consiglio prende atto: entro dieci giorni la decadenza

Dopo l’elezione del sindaco in Regione, l’Aula di Palazzo San Giorgio ha recepito l’atto. Il primo cittadino, nei termini previsti dalla legge, potrà formulare osservazioni o eliminarne la causa: “Il rapporto con la città sarà sempre vivo”

Il Consiglio comunale di Campobasso, riunito questa mattina, giovedì 27 luglio in seduta straordinaria, ha preso atto della causa di incompatibilità alla carica di sindaco di Roberto Gravina dopo la sua proclamazione a Consigliere regionale.

La presa d’atto è avvenuta mediante una delibera apposita con la proclamazione del sindaco Roberto Gravina a consigliere regionale e la conseguente causa di incompatibilità alla carica di sindaco ai sensi dell’articolo 69 del D.Lgs n. 267/2000. Il primo cittadino ha ora 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la predetta causa di incompatibilità.

Qualora tra 10 giorni vi sarà l’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del Consiglio comunale, ne verrà data tempestivamente comunicazione al Prefetto per l’avvio delle successive procedure che comporteranno la permanenza in carica di Giunta e Consiglio fino al primo turno elettorale utile e l’assunzione da parte del Vicesindaco delle funzioni di capo dell’amministrazione, in virtù dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 267/2000.