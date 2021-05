Inclusività e sostenibilità ambientale, nasce l’orto sinergico. Chimisso: “Nessuno resti indietro”

Un percorso di sostenibilità ambientale attraverso la fertilità del suolo. Si chiama “orto sinergico” ed è l’iniziativa che è stata messa in campo all’Istituto Alberghiero di Termoli grazie ai fondi delle restituzioni degli stipendi dei portavoce del MoVimento 5Stelle nell’ambito dell’iniziativa #FacciamoEcoScuola dedicata alle scuole pubbliche statali. Sono stati circa 200 i progetti destinatari delle donazioni, scelti dagli iscritti il 14 e 15 maggio 2020 sulla piattaforma Rousseau tra gli oltre mille provenienti dalle scuole di tutta Italia, presentati su base regionale e in forma anonima al fine di consentire una valutazione basata esclusivamente sulla qualità della proposta.

E tra questi uno dei progetti finanziati è stato proprio quello relativo alla realizzazione di un percorso di sostenibilità ambientale attraverso la fertilità del suolo che ha visto la rigenerazione di circa 500 metri quadri di terreno, di pertinenza dell’Istituto, attualmente in disuso, attraverso la progettazione di uno spazio-giardino, in un’area protetta, per la realizzazione di un grande Orto Sinergico, secondo una forma che riproduce il logo della scuola. L’Orto contribuirà a soddisfare il bisogno di materie prime per le cucine ed il ristorante didattico dell’Istituto, ma diventerà anche un luogo per iniziative culturali e sociali, aperte alla comunità, anche a seguito delle previste attività di piantumazione e forestazione urbana.

Dopo aver realizzato l’Orto, un esperto svolgerà lezioni teorico pratiche di educazione ambientale, per educare gli studenti a gestire i propri comportamenti, in rapporto agli ecosistemi, allo scopo di vivere in modo sostenibile, senza alterare del tutto gli equilibri naturali: verranno forniti strumenti e principi di orticoltura sinergica. In seguito, in collaborazione con il referente ed il personale dell’azienda agraria dell’Istituto, con i docenti dell’area di indirizzo e con i docenti per l’inclusione, saranno costruite attività di laboratorio di auto-produzione, in orto, attraverso format replicabili dagli studenti, anche all’interno delle loro famiglie.

All’iniziativa di questa mattina sono stati presenti la dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero, Maricetta Chimisso, la consigliera regionale del MoVimento 5Stelle, Patrizia Manzo, l’esperta di sostenibilità ambientale Stefania Gentile e il professor Sebastiano Di Maria che ha seguito da vicino il progetto. “L’orto sinergico è una sorpresa per me e ci ha dato l’opportunità di includere in un progetto di agricoltura sostenibile i ragazzi diversamente abili ottenendo una inclusione legata all’agricoltura e una di natura sociale ed educativa – ha affermato la preside Chimisso – si accompagna ad altre attività che svolgiamo nell’azienda agraria dotata di un orto botanica con 100 essenze e al tentativo di vivere in armonia con la natura riuscendo a produrre il massimo con il minimo spreco di energie: basta l’irrigazione a goccia, la paglia e le essenze che sono disposte affinché ognuna aiuti l’altra per ottenere il massimo dal punto di vista della coltivazione. La seconda volta che realizziamo grazie ai fondi messi a disposizione dai 5Stelle un progetto. La prima volta sul carcere di Larino adesso qui nell’azienda agraria lavorando sull’inclusione perché nessuno deve essere lasciato indietro”.

“Per me – ha detto Manzo – è sempre una emozione grande e particolare assistere alla nascita di progetti che coinvolgono i nostri ragazzi avviandoli ad una cultura fatta di libri ma anche di esperienze, nell’ottica dell’ecologia e della sostenibilità ambientale.

Il progetto dell’Istituto Alberghiero di Termoli è entusiasmante: prevede la rigenerazione di circa 500 metri quadri di terreno ora in disuso, attraverso la nascita di uno spazio-giardino che accoglierà un orto sinergico. Qui i ragazzi coltiveranno tante materie prime che riempiranno le cucine ed il ristorante didattico dell’Istituto. Inoltre l’orto sarà un luogo utile per iniziative culturali e sociali aperte alla comunità, pensiamo alla piantumazione e alla forestazione urbana. Nella seconda fase del progetto, un esperto svolgerà lezioni teorico pratiche di educazione ambientale con gli studenti per insegnargli a gestire i propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi senza alterare gli equilibri naturali. Infine saranno costruite attività di laboratorio di auto-produzione, in orto, attraverso format replicabili dagli studenti anche in famiglia. Questo progetto – termina Patrizia Manzo – mette a disposizione degli studenti un nuovo modello di crescita personale e culturale, una nuova visione del mondo basata sui concetti di rigenerazione e sostenibilità: concetti sempre importanti, ancor di più ora che ci avviamo ad uscire da una crisi economica, sanitaria e sociale. Il mio ringraziamento va ai dirigenti, ai docenti, ma soprattutto ai ragazzi che sui temi ambientali dimostrano un entusiasmo crescente e contagioso”.

“Si tratta del primo orto sinergico scolastico del Molise – ha affermato Stefania Gentile – realizzato nel totale rispetto del suolo con compresenza di piante, ortaggi, fiori ed erbe aromatiche di diverse famiglie per una inclusione che si è realizzata non solo con i ragazzi ma anche con le specie vegetali. E’ stato bellissimo vedere i ragazzi che si sono fatti insegnanti per i loro compagni di classe ai quali hanno spiegato le abilità apprese. Sono stati i ragazzi speciali ad includere i loro compagni di classe”.