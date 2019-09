Inciviltà e vandalismi distruggono a Venafro la panchina per gli anziani

REDAZIONE

Si vorrebbe sempre scrivere di cose belle e positive, ma questo purtroppo non può avvenire tutte le volte. Si prenda, ad esempio, quando entrano in gioco inciviltà e vandalismo che assieme ne combinano puntualmente di brutte. L’ultima conferma in tal senso arriva da Venafro, dove qualche personaggio in giro di notte ed alterato probabilmente da alcool o da altro di più grave, e quindi con la mente offuscata e non lucida, ha pensato (male!) di prendersela con una “povera” panchina di piazza D’Acquisto (il piazzale delle Poste), riducendola a mal partito come da foto. Che tristezza quel vandalo notturno ! Calpestare i più elementari diritti del prossimo, in questo caso di anziani ambosessi che solitamente usavano sedersi alla

panchina per intrattenersi, riposarsi, parlare e trascorrere qualche ora serale in compagnia. Niente da fare -avrà pensato il nostro sciagurato vandalo- adesso distruggo questa panchina, così ve ne state alle case

vostre ! Saprà tale vandalo rinsavire, riflettendo su quanto combinato? Francamente ce lo auguriamo, perché la società del domani ha bisogno anche di lui, ovviamente con tutt’altri comportamenti!