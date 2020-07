Inciviltà dei cittadini e servizio a singhiozzo: il degrado è servito (LA SEGNALAZIONE)

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione inviataci, corredata di foto, da un cittadino residente nel quartiere Vazzieri.

«Da domenica 12 luglio (a disposizione le immagini scattate ogni qual volta sono andato a gettare l’immondizia: domenica, lunedì, martedì, mercoledì e oggi) questa è la situazione presso i cassonetti per la raccolta dell’immondizia posizionati in viale Manzoni. Da ormai 4 giorni sono presenti tre (n.3) materassi e una cassettiera. Da giorni sono lì in bella vista e nessuno, degli organi preposti, ha provveduto alla rimozione. Fermo restando il gesto di assoluta inciviltà da parte dei cittadini che hanno ben pensato di disfarsi in quel modo del materiale, perché forse andare (o semplicemente telefonare) all’isola ecologica costa troppa fatica, resta anche l’amarezza per un servizio di raccolta inesistente: le foto sono eloquenti e non sappiamo spiegarci perché quel materiale sia lì ormai da giorni senza che nessuno lo raccolga. Il tutto – termina la segnalazione – contribuisce a creare solo degrado in una zona completamente abbandonata dall’amministrazione comunale».