Incinta e positiva al Covid, il sindaco Travaglini: «Non abbassiamo la guardia»

“A seguito della notizia della positività al Covid-19 di una donna incinta, residente a Montenero e ricoverata presso l’Ospedale di Vasto-ha fatto sapere il sindaco di Montenero, Nicola Travaglini- ho contattato l’Asrem per approfondire i dettagli di questa vicenda e per garantire la massima collaborazione nel ricostruire la catena dei contatti.

Questo episodio, seppur circoscritto e attualmente privo di effetti sulla nostra comunità, deve essere da monito per non farci abbassare la guardia nei confronti di un virus che, in ogni caso, sta tornando prepotentemente alla ribalta nazionale. Voglio comunque tranquillizzare tutti assicurando che saremo vigili su ogni possibile segnale di contagio che dovesse affacciarsi nuovamente nel nostro paese, seguendo da vicino le persone e assicurando a tutti l’assistenza da parte dei servizi comunali, in aggiunta alle procedure standard dettate dai protocolli sanitari regionali e nazionali”.