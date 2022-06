Incidenti sul lavoro, Molise maglia nera: più che raddoppiati in un anno

Nei primi 4 mesi del 2022 si è registrato un +57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Gli incidenti sul lavoro sono aumentati in tutta Italia, ma il Molise ha fatto registrare l’incremento maggiore con un’impennata non prevista. I dati sono stati forniti questa mattina, martedì 7 giugno, dal direttore regionale dell’Inail Rocco Del Nero in occasione della firma di un protocollo con la Scuola Edile del Molise in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tra gennaio e aprile del 2022 nella nostra regione si è registrato un +57% rispetto allo stesso periodo del 2021: pertanto gli incidenti sul lavoro sono più che raddoppiati. L’incremento risulta essere ancora maggiore se si considera solo il settore dell’edilizia: incidenti passati da 18 dei primi quattro mesi del 2021 a 42 dello stesso periodo dell’anno corrente.

L’intesa siglata stamattina – è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di questa mattina – punta a promuovere programmi per favorire la prevenzione degli infortuni anche attraverso attività di formazione e consulenza. Nel dettaglio sono previsti l’organizzazione congiunta di eventi, seminari a carattere divulgativo, attività di informazione e affiancamento alle imprese. Alla presentazione dell’iniziativa oltre al direttore regionale dell’inail Rocco del Nero hanno partecipato il presidente della Scuola Edile, Massimiliano Del Busso, e il direttore, Nicola Messere.

Obiettivo sconfiggere la piaga degli infortuni sul lavoro.

Foto: Ansa Molise