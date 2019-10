Incidenti stradali, Aldo Di Giacomo: «La politica ignora il problema»

«In Molise è necessario introdurre strumenti tecnologici per scoraggiare l’alta velocità ed evitare morti»

Il presidente nazionale di “Una Nuova Italia”, Aldo Di Giacomo, alza la voce per la tutela dei molisani contro gli incidenti stradali. Durante la conferenza stampa tenuta questa mattina (21 ottobre 2019) davanti la sede del Consiglio regionale, Aldo Di Giacomo ha sostenuto che «la politica ignora il problema. Sono troppi gli incidenti, anche mortali, che avvengono sulle nostre strade. La politica regionale, le Prefetture e i singoli comuni devono fare qualcosa per tutelare chi viaggia sulle nostre strade» ha detto. «Il tratto che va da Termoli ad Isernia, per esempio, non ha presidi fissi di controllo della velocità che sarebbero invece utilissimi perché troppi incidenti sono dovuti all’eccesso di velocità. Tra l’altro le nostre strade non permettono di eccedere in velocità perché sono disastrate. E noi come movimento politico faremo di tutto affinché in Molise si prendano tutte le precauzioni per evitare gli incidenti stradali come hanno fatto tanti altri comuni con gli autovelox legali, con i dissuasori della velocità e con il controllo delle strade» ha detto ancora Di Giacomo. «La politica ignora questo problema e la cosa che mi fa rabbia e che nessun movimento politico riesce a pensare che quello della sicurezza stradale è un problema che riguarda tutti perché tutti viaggiamo in auto, compresi loro» ha aggiunto il presidente di “Una nuova Italia”.