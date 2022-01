“Incidenti in aumento preoccupano”, dal Comitato San Giovannello monito al comune

“Siamo preoccupati dall’aumento esponenziale di incidenti, sempre negli stessi punti. Crediamo sia giunto il momento di fare una riflessione approfondita sulle criticità, sperando che il comune faccia altrettanto”. Il Comitato di quartiere San Giovannello, con il suo presidente Maurizio Luzzi, lancia un messaggio preciso: i tanti sinistri degli ultimi mesi, sulla strada che porta ai centri commerciali fino all’immissione su via XXIV Maggio, non rappresentano più un caso, ma sono il risultato di questioni irrisolte.

Già nelle scorse settimane, a dire il vero, il comitato aveva elencato alcune “zone d’ombra”, rivolgendosi all’amministrazione comunale. L’ultimo incidente del 5 gennaio scorso sulla statale 87, nel corso del quale un’altra persona è stata investita e ferita, ha riacceso i riflettori sul tema. “Parliamo di un tratto di strada strategico che andrebbe attenzionato – aggiunge Luzzi – dal canto nostro abbiamo esposto tutte le criticità del caso, augurandoci che il comune mediante un confronto costruttivo possa accoglierle con spirito collaborativo”.

“Non è una situazione facile – conclude – ma crediamo sia arrivato il momento di fare qualcosa in primis sulla sicurezza stradale, sulla sicurezza dei pedoni e sull’illuminazione, carente in diversi punti, come già evidenziato in un nostro ‘report’ passato”.