Incidenti, cala il tasso di mortalità sulle strade molisane

Il rapporto Istat: distrazione, velocità e mancato rispetto della precedenza i comportamenti più sanzionati

Il tasso di mortalità sulle strade molisane è in calo, seppur di poco. Nel 2022, secondo il rapporto Istat, sono stati 14 le persone decedute in un sinistro stradale, una in meno rispetto all’anno precedente, la metà rispetto al 2019, quando le vittime furono addirittura 28.

Secondo l’Istituto di statistica, tra i comportamenti errati alla guida si confermano come più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. Quest’ultimo rappresenta il comportamento maggiormente sanzionato. Resta elevato il numero di sanzioni per uso improprio di dispositivi in auto, in aumento quelle per guida sotto effetto di alcool e droghe. In calo i verbali per il mancato uso della cintura di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco. Nel 2022 il costo sociale degli incidenti stradali rilevati da Polizia stradale, Polizia locale e Carabinieri ammonta a quasi 18 miliardi di euro (0,9% del Pil nazionale).