Incidente tra mezzi pesanti sulla Statale 17, un ferito trasferito in pronto soccorso (LE FOTO)

L’incidente si è verificato in territorio di Guardiaregia. Sul posto carabinieri della stazione di Bojano, vigili del fuoco, 118 e Anas

Un incidente tra tre mezzi pesanti si è verificato questa mattina, 2 marzo, sulla Statale 17 in territorio di Guardiaregia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine i tre mezzi si sono scontrati all’altezza del km 213.380 destro.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Bojano, i medici del 118 e il personale dell’Anas. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita al pronto soccorso del Cardarelli per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Il traffico, molto intenso su quel tratto della Statale 17, ha subito ulteriori rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso del ferito e di tutti i rilievi del caso.