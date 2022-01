Una manovra sbagliata è all’origine dell’incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, 18 gennaio, nel quartiere Vazzieri di Campobasso nei pressi della Mater Ecclesiae. Due le auto coinvolte e per fortuna sembra senza gravi conseguenze per i conducenti. I rilievi per ricostruire la dinamica sono al vaglio della Polizia locale di Campobasso.