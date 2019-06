REDAZIONE TERMOLI

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via America a Termoli. Uno scontro violento tra due auto, una Kia e una Citroen C3. Nonostante i mezzi siano andati distrutti nessuno degli occupanti si è ferito gravemente. Al vaglio della Polizia Municipale la dinamica dell’impatto che ancora non è chiara. Intervenuti anche i sanitari della Misericordia di Termoli che hanno prestato delle cure sul posto.