REDAZIONE TERMOLI

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi alla rotonda di via Asia a Termoli. A rimanere coinvolte nell’impatto sono state due auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida dello scooter che è stata trasportata al pronto soccorso di Termoli dai sanitari del 118 Molise intervenuti con gli operatori della Misericordia di Termoli. Sul posto anche le forze dell’ordina per la dinamica e per regolare il traffico piuttosto intenso che si è formato.