Incidente tra auto sulla Tangenziale, una donna e un bambino in ospedale

REDAZIONE

Un incidente sulla Tangenziale alle porte di Campobasso è avvenuto oggi, 7 settembre, intorno alle 17 circa. Il bilancio, per fortuna, non sembra essere grave. Due i feriti portati in ospedale, una donna e un bambino, le loro condizioni non sono gravi anche se il trasporto al Pronto soccorso del Cardarelli si è reso necessario in via precauzionale. L’impatto, molto vilento è avvenuto fra una Opel Corsa e una Wolkswagen Tiguan. Tempestivo come sempre l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, e degli operatori del 118. I rilievi li sta eseguendo la Polizia Municipale. E’ stato necessario interrompere temporaneamente la circolazione dei mezzi che sono stati dirottati verso altre uscite.