Poco dopo le 13 di oggi, 28 gennaio, si è verificato un brutto incidente sul lungomare nord di Termoli, all’altezza del residence Colombo. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate ed una si è ribaltata finendo la sua corsa sulla pista ciclabile del lungomare. Sembrerebbe che i conducenti non abbiano riportato gravi conseguenze nell’incidente.