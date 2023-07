Incidente tra auto e scooter su via Corsica: ferito un centauro

Incidente poco dopo le di oggi, lunedì 17 luglio lungo via Corsica a Termoli. A scontrarsi sono stati uno scooter e un’auto. Fortunatamente nulla di preoccupante per le persone rimaste coinvolte nell’impatto. I rilievi del sinistro sono stati affidati ai Vigili Urbani di Termoli giunti sul posto anche per regolare il traffico intenso lungo la principale arteria di collegamento della città adriatica. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del Molise con una ambulanza della Misericordia. Il centauro si è alzato da solo ed ha rimediato, per fortuna, solo qualche escoriazione al braccio.

