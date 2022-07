Incidente tra auto e camion sulla Statale 16: un ferito

Un violento tamponamento tra un camion e una macchina è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 luglio, lungo la strada Statale 16 in territorio di Petacciato Marina. Fortunatamente il conducente alla guida dell’auto non è in gravi condizioni nonostante il violento impatto.

Secondo le prime ricostruzioni affidate alle forze dell’ordine la macchina stava svoltando quando il camion avrebbe tamponato.

Sul posto è intervenuto il 118 Molise con l’ambulanza, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli ed i Carabinieri.

Lunghissima la coda di auto che si è creata lungo l’arteria visto anche l’orario di punta di ritorno dal mare che ha fatto registrare forti rallentamenti sulla statale 16 stiamo tutti incolonnati tra Termoli e Petacciato fino a tarda serata