Incidente sulla tangenziale, traffico rallentato

ULTIM’ORA. Incidente stradale sulla tangenziale di Isernia, tra le due gallerie, Traffico da e per Campobasso bloccato per un’ora. Sul posto Polizia Stradale e 118. In ospedale il conducente di una Ford Station Wagon che ha perso il controllo dell’auto urtando contro una barriera laterale sulla tangenziale. L’uomo, un 46enne di Sesto Campano è stato portato al Pronto Soccorso di Isernia ma non sarebbe in gravi condizioni. La strada è stata riaperta al traffico verso le 20.00 su un senso unico di marcia per permettere le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata.