Incidente sulla Tangenziale, 4 auto coinvolte e 5 feriti lievi

Un incidente stradale si è verificato questa mattina (2 dicembre) poco prima delle 8,00 sulla SS 710 al chilometro 3,300, meglio nota come Tangenziale Est di Campobasso. Quattro le auto coinvolte e cinque i feriti per fortuna lievi che sono stati soccorsi dagli operatori del 118. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico dai tecnici dell’Anas intervenuti sul posto assieme ad equipaggi dei Vigili del Fuoco di Campobasso per dirigere le operazioni di ripristino della normalità. Al vaglio della Polizia Municipale la dinamica di questo scontro fra mezzi che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi, ma creato solo qualche disagio alla circolazione che a quell’ora in quel tratto di strada è sempre molto intensa.

