Incidente sulla Statale 87, un ferito in ospedale

Violento tamponamento intorno alle ore 10 di questa mattina sulla Statale 87, al km 127, all’altezza del bivio per Baranello. A scontrarsi una Fiat Punto e una Jeep, con la prima che ha riportato i maggiori danni. Si registra un ferito lieve che è stato trasportato all’ospedale Cardarelli per accertamenti e le cure del caso. Qualche piccolo disagio al traffico, comunque rallentato per via del maltempo. Proprio la scarsa visibilità dovuta alla pioggia e l’asfalto bagnato potrebbero aver contribuito alla dinamica dell’incidente, la cui ricostruzione tuttavia è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto Carabinieri, Polizia, un’ambulanza del 118, oltre che personale Anas per la regolazione della viabilità.