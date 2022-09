Incidente sulla Statale 87, auto si schianta contro il guardrail

Per fortuna non avuto conseguenze gravi l’incidente stradale che si è verificato questa mattina verso le 8 sulla Strada Statale 87 Sannitica nei pressi dell’incrocio Vinchiaturo in direzione incrocio Napoli al chilometro 114,400.

La pioggia battente e l’asfalto bagnato hanno certamente contribuito a far perdere il controllo dell’auto (una Bmw) da parte del conducente che fortunatamente, nonostante il grosso spavento, non ha riportato ferite dopo essersi schiantato contro il guardrail.

La circolazione ha subito qualche rallentamento che è stato presto risolto dai tecnici dell’Anas e dalle forze dell’Ordine intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente.