Incidente sulla Statale 85, 4 giovani finiscono in ospedale

REDAZIONE

È di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 19:20 di questo pomeriggio sulla Statale 85, all’altezza del bivio per Sant’Agapito. Per cause al vaglio dei carabinieri due auto si sono scontrate, coinvolgendo altre due autovetture. Ad avere la peggio conducenti e passeggeri della BMW e dell’Audi, tutti giovani e giovanissimi, trasportati prontamente nel vicino ospedale di “F. Veneziale” di Isernia. Si tratta di una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 25 anni, entrambi di Campobasso che viaggiavano a bordo dell’Audi. Nell’altra auto, invece, una 23enne e una 30enne, entrambe di Isernia. Per fortuna le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. A lanciare l’allarme gli altri automobilisti coinvolti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Isernia che hanno estratto i feriti dall’abitacolo e hanno rimosso i mezzi incidenti. Intervenuti anche il personale Anas. Intervenuti inoltre i carabinieri della Radiomobile di Isernia, con l’ausilio della Radiomobile di Venafro, che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso. Il traffico ha subito dei rallentamenti, con l’istituzione del senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.