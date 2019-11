L’uomo, Toni Federico, era ricoverato all’ospedale Cardarelli: troppo gravi le ferite riportate

CAMPOBASSO. Non ce l’ha fatta Toni Federico, 56 anni, disabile originario di Matrice che risiedeva in una residenza assistenziale di Isernia a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto ieri, domenica 24 novembre, sulla Statale 17 tra Carpinone e Pettoranello (L’ARTICOLO QUI). L’uomo è morto all’ospedale Cardarelli di Campobasso e, dramma che si aggiunge a dramma, proprio ieri aveva festeggiato coi parenti il suo compleanno sulla strada del ritorno a Isernia. Poi, l’incidente che putroppo non gli ha lasciato scampo e in cui sono rimasti feriti anche il fratello e la cognata ricoverati ancora al Veneziale di Isernia.