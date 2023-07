Incidente sulla Statale 17, il bilancio è di due feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS 17 km 187.850 in territorio di Pettoranello in provincia di Isernia. Il conducente di un Suv Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo, per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, andando ad impattare contro il muro di contenimento della carreggiata. Il bilancio è di due feriti portati precauzionalmente al Veneziale per verificare le condizioni fisiche. Il tratto di strada è stato interessato da qualche breve rallentamento della circolazione che è stata ripristinata anche con l’ausilio di personale tecnico dell’Anas.