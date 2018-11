Incidente sulla SS85 a pochi passi dalle abitazioni, paura per i residenti

Incidente questa mattina sulla Statale 85, nei pressi de bivio per Sesto Campano. Un uomo a bordo di una Fiat Punto ha perso il controllo della vettura finendo contro un’altra auto in transito. Sul posto Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e carabinieri della locale stazione. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sulle cause dell’incidente indagano i militari dell’Arma. Attimi di panico anche per alcuni residenti considerato che l’incidente è avvenuto proprio dinanzi ad alcune abitazioni ed esercizi commerciali