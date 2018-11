Incidente sulla SS 85, in rianimazione al Veneziale la 61enne: lunedì il trasferimento a San Giovanni Rotondo

VENAFRO

Restano stabili le condizioni della 61enne di Venafro rimasta gravemente ferita nel violento scontro frontale verificatosi il 14 novembre scorso lungo la SS 85 venafrana, nei pressi del Palace Hotel di Venafro. Nell’impatto furono coinvolte tre autovetture. La più grave tra i feriti fu proprio la donna al volante della Citroen C1 immediatamente trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Veneziale di Isernia. Alla signora furono diagnosticate lesioni gravissime e tuttora resta ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione al Veneziale. Dalle ultime informazioni, sembrerebbe che la donna sia in attesa di essere trasferita in reparti specializzati, proprio a seguito delle lesioni riportate. Infatti, dopo il rifiuto dell’Ospedale dell’Aquila per mancanza di posti, i medici avrebbero optato il trasferimento presso l’Ospedale di San Giovanni Rotondo per lunedì 19 novembre, salvo complicanze.

