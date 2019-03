Incidente sulla piattaforma Eni, la Procura di Ancona apre un fascicolo di inchiesta

REDAZIONE TERMOLI

Sarà il fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Ancona contro ignoti con le ipotesi di reato di “omicidio colposo e lesioni colpose” a definire se e in quale misura ci siano state delle responsabilità rispetto all’incidente avvenuto questa mattina sulla piattaforma dell’Eni “Barbara F” che è costato la vita a un operaio di 63 anni originario di Montenero di Bisaccia ma residente da anni a San Salvo. L’uomo E.B. stava lavorando all’interno della cabita di una gru che stava effettuando delle operazioni di carico sulla piattaforma e che si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. Nella caduta la gru ha colpito l’imbarcazione di rifornimento e due persone a bordo sono rimaste ferite. Lunghe e complicate le operazioni di ricerca del 63enne molisano alla quale hanno partecipato i militari della Guardia Costiera e una squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Solo nel primo pomeriggio la sconcertante notizia: nella caduta la gru si è poggiata sul fondo del mare a circa 70 metri di profondità e per il gruista non c’è stato nulla da fare. L’uomo, molto conosciuto e con una esperienza decennale nel suo lavoro, avrebbe lasciato domani la piattaforma per tornare sulla terra ferma dopo un periodo di lavoro in mare. I due feriti – due operatori della società Bambini di Ravenna, uno di 53 e uno di 48 anni – sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale Torrette di Ancona con l’elicottero dell’Eni sul quale erano stati imbarcati medici del 118. I due sono stati investiti da un container e C.C., di 52 anni – si legge nel bollettino – ha una frattura esposta di femore, fratture multiple del bacino, frattura vertebrale. È stato operato d’urgenza e per quanto la prognosi sia riservata attualmente non è in pericolo di vita. B.G., di 47 anni, ha riportato un trauma cranico con ampia ferita lacero contusa del cuoio capelluto, trauma toracico con fratture costali; la prognosi è di trenta giorni e non è in pericolo di vita.