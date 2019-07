Incidente sulla Isernia-Castel di Sangro, in 5 finiscono in ospedale

REDAZIONE

Incidente sulla Isernia-Castel di Sangro all’altezza del bivio per Forlì del Sannio. Cinque i feriti trasferiti al Veneziale di Isernia. Non sarebbero in pericolo di vita. Si tratta di due fratelli poco più che ventenni che viaggiavano sulla lancia che si è ribaltata, due bambini e un adulto sulla bmw. Illeso il conducente di quest’ultimo veicolo. Sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia, carabinieri e agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi del caso. Rallentamenti al traffico. Durante le operazioni di soccorso istituito il senso unico alternato