Incidente sulla fondovalle Rivolo, tre feriti: coinvolta auto dei carabinieri (FOTO)

Incidente questa mattina, 3 luglio, lungo la strada statale 751 sulla Fondovalle Rivolo al chilometro 4+500. A rimanere coinvolte sono state due auto, una Fiat Panda e una Jeep dei Carabinieri. 3 le persone rimaste lievemente ferite nello scontro dei quali due carabinieri che erano in servizio e che sono stati ricoverati presso il pronto soccorso del Cardarelli . Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Municipale di Campobasso, il 118 e l’Anas. E’ stato necessario istituire per un breve tempo il senso unico alternato per permettere la rimozione dei veicoli incidentati.

Le immagini Indietro 1 di 3 Avanti