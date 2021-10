Incidente sulla Bifernina, un ferito. Strada chiusa e lunghe file di auto

Ancora un incidente sulla Bifernina, precisamente al chilometro 44+300 della Strada Statale 647 in territorio di Lupara. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, questa mattina, mercoledì 20 ottobre, si sono scontrate due auto. Ad avere la peggio l’occupante di una delle vetture che è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dalle ambulanze giunte prontamente sul posto.

Al momento la strada è chiusa per mettere le operazioni di pulizia dalla carreggiata e per rimuovere i veicoli incidentati. Proprio per questo sulla Bifernina si stanno formando delle lunghissime file.

L’Anas ha provveduto ad istituire delle deviazioni momentanea: per Termoli è possibile percorrere la SS 87 Sannitica oppure la SS 650.

Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e personale Anas.

Seguono aggiornamenti