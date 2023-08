Incidente questa mattina, sabato 26 agosto, sulla Bifernina all’altezza del bivio di Guglionesi tra una Toyota Yaris e un furgone, che è finito fuori strada e si è ribaltato. Quattro le persone coinvolte, due sono state trasportate in ospedale e non sono in gravi condizioni. Sul posto il personale del 118 di Termoli, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri.