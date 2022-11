Incidente sulla A1: biker termolese in codice rosso all’ospedale di Siena

Lo abbiamo conosciuto nel dicembre del 2019 quando aveva raccontato il suo viaggio in moto di ritorno dalla Mongolia. Un viaggio che aveva tenuto tutti in apprensione dopo che da più di una settimana non era più riuscito a rimettersi in contatto con la famiglia a Termoli.

Nella giornata di ieri 16 novembre, purtroppo, il motociclista S.T. è rimasto coinvolto in un brutto incidente in A1 poco dopo le 14.30 nel tratto aretino dell’Autostrada del Sole. L’incidente sarebbe avvenuto tra la sua moto e un rimorchio per il trasporto di cavalli. Il 41enne residente a Termoli avrebbe tamponato il mezzo rimanendo ferito a terra. Immediatamente il 41enne è stato trasferito in codice rosso, viste le ferite riportate nello schianto, all’ospedale Le Scotte di Siena.

La notizia ha generato un tam tam mediatico e sono tantissime le persone che stanno affollando la bacheca del 41enne per chiedere notizie.