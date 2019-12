Incidente sul viadotto, traffico in tilt e lunghissime code sulla Trignina

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 17 di oggi, sabato 28 dicembre, sulla Trignina, precisamente al chilometro 12.913 della SS 650, nei pressi del bivio di Pescolanciano. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 autovetture. Nessuna conseguenza importante per gli occupanti delle auto che hanno rimediato solo ferite lievi. Sembrerebbe che le autovetture non fossero munite di gomme termiche su un tratto in cui è in corso al momento (ore 17.40) una bufera di neve.

Il dato certo è che la Trignina è completamente bloccata: l’importante arteria stradale è chiusa in entrambi i sensi di marcia e si sono formate lunghissime code.

Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco di Isernia e personale Anas.

Seguono aggiornamenti