Incidente sul palco per Piero Pelù, resta l’ipotesi del concerto a Campobasso

Non sono state annunciati stop o slittamenti al tour. Si attende l’ufficialità per il concerto di Corpus Domini

Non c’è mai stata ufficialità e non è dato sapere nemmeno se ci fosse stata trattativa. Ma ora sembrerebbe essere definitivamente tramontata l’ipotesi di vedere Piero Pelù a Campobasso in occasione delle festività del Corpus Domini. Pelù, infatti, è stato vittima di un incidente durante un concerto a Milano e gli sono stati consigliati alcuni giorni di riposo.

Al momento della caduta, tra la folla dell’Alcatraz di Milano, Piero Pelù – riporta il Corriere della Sera – sembrava non aver accusato particolarmente. Il 60enne stava cantando come sempre scatenato, lo scorso 25 maggio, nella seconda delle due tappe milanesi dell’ultimo tour dei Litfiba, «Ultimo girone». Era a ridosso del pubblico, quasi tra la folla, quando è inciampato sul palco sbattendo piuttosto violentemente la testa e la schiena contro una sorta di gradino. Il concerto però era andato avanti. Non solo. Qualche giorno dopo, il 28 maggio, lui e Ghigo Renzulli erano a Firenze per Gianna Nannini e sul palco dello Stadio Artemio Franchi Pelù sembrava in forma, come al solito.Instagram, accanto alla clip che riprende il momento della caduta e alle immagini delle lastre alla testa.

Le radiografie

Ora però il cantante ha voluto condividere sui social alcune lastre del suo cranio, scherzando sulle conseguenze di quell’incidente, non da poco. «Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7», ha scritto. Aggiungendo un ironico: «Ora mi conoscete anche da dentro». Al momento non sono stati annunciati stop o slittamenti per le prossime date del tour che, comunque, prevede un mese di pausa prima della prossima data, il 3 luglio a Legnano.