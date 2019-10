Incidente sul Lungorava, auto finisce nel torrente

VENAFRO. Singolare incidente, fortunatamente senza conseguenze sul Lungorava, dove un’utilitaria, una Renault, è finita ne fiume dopo uno scontro con un’auto che procedeva in senso contrario. Nessun ferito, solo tanta paura, sul posto Carabinieri e 118.

Il Lungorava è stato spesso teatro di incidenti, in quanto si tratta di una strada stretta che costeggia il torrente Rava dove due auto, contemporaneamente, non hanno spazio per passare.

Questa volta però tanta paura ma nessuna conseguenza per il conducente dell’auto finita nel torrente che è uscito da solo dal veicolo senza nessuna ferita.