Incidente sul lavoro, muore 21enne di Cercemaggiore

Incidente sul lavoro, questo pomeriggio, in territorio di Pietracupa. Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, un operaio, poco più che ventenne, è stato colpito violentemente pare da un grosso gancio mentre si trovava sul cantiere. I colleghi immediatamente si sono resi conto di ciò che era accaduto e hanno raggiunto il giovane. Contestualmente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono così arrivati i volontari del 118 i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso.