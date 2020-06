Incidente sul lavoro, l’abbraccio della comunità matesina al giovane Domenico D’Amico (VIDEO)

Oggi i funerali del 22enne bojanese che lavorava in una azienda di Pozzilli

Centinaia di persone questo pomeriggio, a partire dalle 16, si sono ritrovate dinanzi alla chiesa di Santa Maria dei Rivoli a Bojano per l’ultimo saluto a Domenico D’Amico, il 22enne deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda del nucleo industriale di Pozzilli dove il giovane lavorava. Parenti, amici e semplici conoscenti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Domenico. Ieri mattina invece si è svolto l’esame autoptico sulla salma del giovane bojanese (risultati tra 90 giorni). La famiglia del ragazzo si è affidata ai legali Quirino Mescia e Giuseppe Giglio (consulente di parte, medico legale, è la dottoressa Elvira Moccia che questa mattina ha partecipato all’esame autoptico). Nel frattempo procede spedito il lavoro degli inquirenti per fare piena luce sull’accaduto.