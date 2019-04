Incidente sul lavoro, autopsia in corso di svolgimento. Tre gli indagati

REDAZIONE TERMOLI

E’ in fase di svolgimento presso il San Timoteo di Termoli l’autopsia sul corpo di Massimo Roberti, il 40enne che giovedì scorso è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un capannone a Mafalda. Stando ai riscontri effettuati dai carabinieri della stazione di Mafalda e della compagnia di Termoli l’uomo pare stesse lavorando sul tetto del capannone, a circa 8 metri di altezza, quando all’improvviso è caduto nel vuoto e ha impattato il terreno. Un impatto che gli è stato fatale. Il 40enne sarebbe, infatti, morto sul colpo. Inutili i tentativi dei colleghi prima e del 118 dopo di soccorrerlo, il suo cuore aveva già smesso di battere. La Procura della Repubblica di Larino ha aperto un fascicolo di indagine e dopo la prima ricognizione cadaverica è stata disposta anche l’autopsia che è ancora in fase di svolgimento. Obiettivo è quello di chiarire l’esatta dinamica dei fatti che ha portato alla caduta fatale del 40enne. Al momento sarebbero tre le persone iscritte sul registro degli indagati a vario titolo accusate di “omicidio colposo”, un passaggio di prassi per permettere lo svolgimento dell’esame autoptico. I dettagli dell’indagine sono ancora tutti da definire e molto dipenderà anche dalle risultanze dell’autopsia. Nel frattempo il sindaco di Lentella, piccolo paese del vastese che affaccia sulla Trignina a pochi chilometri dal Molise, Carlo Moro ha disposto il lutto cittadino in occasione dei funerali di Roberti la cui data è ancora da definire. Il 40enne era molto conosciuto da tutti e fino al 2017 era stato il presidente dell’Asd Lentella, squadra militante in terza categoria.