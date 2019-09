Incidente sul lavoro a Montenero di Bisaccia, grave un 40enne

REDAZIONE

Versa in gravi condizioni un operaio rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Montenero di Bisaccia. Subito dopo l’incidente l’uomo di circa 40 anni è stato portato presso l’ospedale San Timoteo di Termoli per le prime cure. In nottata si è poi deciso di trasferire il 40enne nella divisione di Neurochirurgia a Pozzilli a causa di un trauma cranico. Attualmente è in prognosi riservata. I Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.