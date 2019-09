Incidente su Ingotte, auto si ribalta e finisce nella cunetta (FOTO)

Lo scontro alle porte di Campobasso

Incidente stradale pochi minuti fa (intorno alle 16 di oggi, martedì 3 settembre) all’imbocco del viadotto Ingotte, alle porte di Campobasso. A scontrarsi, per cause che sono al vaglio delle autorità competenti, un’Opel Astra e una Mecedes. L’impatto in prossimità di due bivi molto pericolosi (svincolo per la Tavernetta e per Conpibel) e probabilmente all’origine potrebbe esserci una manovra azzardata. Ad avere la peggio l’utilitaria che nell’impatto si è ribaltata finendo nella cunetta. La conducente è stata trasportata in ospedale codice giallo e non dovrebbe aver riportato serie conseguenze. Sul posto i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia Stradale.

Seguono aggiornamenti