Incidente stradale sulla SS158 “Valle del Volturno”

Sul posto personale Anas e forze dell’ordine

La strada statale 158 “della Valle del Volturno” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto in territorio di Montaquila (km 37,800) in provincia di Isernia. Il traffico è stato regolato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas.