Incidente stradale sulla fondovalle Tappino, un ferito

E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 17,30 sulla Statale 645 fondovalle Tappino in territorio di Pietracatella, non lontano dal punto in cui alcuni giorni fa un altro sinistro si era verificato con un bilancio più grave di quest’ultimo.

Probabilmente a causa di una manovra errata, il conducente dell’utilitaria ha impattato contro il guardrail. Il traffico delle auto in transito ha subìto rallentamenti senza particolari disagi, sul posto anche i tecnici dell’Anas che hanno collaborato ai rilievi e al ripristino della circolazione.