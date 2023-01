Incidente stradale sulla Bifernina, traffico rallentato

Un incidente stradale che ha visto coinvolta una Fiat Panda si è verificato poco prima di mezzogiorno sulla Bifernina (SS 647) al chilometro 39. Probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, il conducente dell’auto ha perso il controllo andando ad impattare contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dell’Anas per mettere in sicurezza la carreggiata e regolare la circolazione delle auto. Intervenuta precauzionalmente anche un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni fisiche del conducente.