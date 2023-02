Incidente stradale fra auto e mezzo di raccolta rifiuti, ci sono feriti

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, venerdì 17 febbraio, lungo il Fondovalle Sinarca, in territorio di San Giacomo degli Schiavoni. A rimanere coinvolti una Fiat 500 L ed un camion della raccolta rifiuti. Ferite le due persone che viaggiavano all’interno dell’auto che sono state trasportate in codice rosso al San Timoteo di Termoli. Si è reso necessario l’intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli per estrarre i due dall’auto che nell’impatto è finita in una cunetta al lato della carreggiata. Bloccato nell’abitacolo anche il conducente del mezzo pesante che ha riportato fratture.