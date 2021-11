Incidente stradale alle porte di Campodipietra nei pressi del cimitero

Un incidente stradale si è verificato verso le 14,00 di oggi 18 novembre sulla strada che costeggia il cimitero di Campodipietra. Due auto si sono urtate violentemente in un tratto che è sempre stato considerato molto insidioso perché la carreggiata è molto stretta.

Un’ambulanza del 118 è giunta a soccorrere una delle due persone che erano alla guida della sua vettura. L’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta in precedenza ha contribuito certamente all’origine di questo incidente che non è assolutamente il primo che avviene in quel tratto di strada sempre molto trafficato seppur sia di secondaria importanza perché permette di accorciare i tempi del percorso di quanti da Toro o San Giovanni in Galdo vogliono raggiungere il capoluogo e viceversa.

Sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica una pattuglia della Polizia di Stato.