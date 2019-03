Incidente piattaforma Eni, trovato senza vita il disperso molisano

REDAZIONE

E’ stato trovato il corpo senza vita dell’operaio 63enne originario di Montenero di Bisaccia e residente a San Salvo che questa mattina è rimasto coinvolto nell’incidente sulla piattaforma ‘Barbara F’ gestita dall’Eni e situata a 60 chilometri al largo di Ancona. Stando alle prime informazioni una gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata finendo in mare. Purtroppo nella caduta la gru è andata prima a colpire una imbarcazione di rifornimento con a bordo due persone che sono rimaste ferite e trasportate d’urgenza presso l’ospedale Torrette di Ancona con l’elicottero dell’Eni. In una nota l’Eni precisa che la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. «Nella caduta la gru ha colpito il Supply Vessell ferendo due persone a bordo dell’imbarcazione». Stando ad una prima ricostruzione l’operaio che era dato per disperso pare si trovasse nella cabina di comando della gru. Sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera e una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Il corpo senza vita dell’uomo si trova a circa 70 metri di profondità e ora dovrà essere recuperato da un Roav.