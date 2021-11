Incidente, paura per Marone: “Salvi per un po’ di fede e un po’ di scienza”

È stato coinvolto anche Lorenzo Marone, uno scrittore napoletano, nell’incidente di lunedì scorso.

Lo scrittore, che insieme a sua moglie e i suoi figli si trovava in provincia di Isernia, si è lasciato andare in un commovente sfogo sui social in cui ha manifestato tutta la sua gratitudine e la fede verso un destino che ha risparmiato il peggio: “Forse c’è veramente qualcuno lassù”, ha scritto.

Ma Marone ha anche sottolineato il doveroso riconoscimento dell’importanza di una legge che, grazie all’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, tutela i cittadini e previene tantissime catastrofi: “Siamo vivi per un po’ di fede e per un po’ di scienza”, ha concluso lo scrittore.