Incidente nella notte sulla Statale 17: 4 auto coinvolte e 4 feriti

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, sabato 5 febbraio, poco prima della mezzanotte, lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 200, in territorio di Cantalupo del Sannio.

Per cause che saranno accertate dalle autorità competenti, si sono scontrate 4 auto. Pesante il bilancio del sinistro: quattro i feriti che sono stati immediatamente soccorsi dalle ambulanze del 118 giunte sul posto.

Il traffico ha subito dei rallentamenti perché l’arteria è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario per soccorrere i feriti e liberare la carreggiata dai veicoli incidentati.

Sul posto Vigili del Fuoco per liberare i feriti dalle lamiere, Carabinieri per eseguire i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente, sanitari del 118, e personale Anas per regolare la circolazione.